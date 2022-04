Thymesia: nuovo video gameplay per l'action ispirato a Bloodborne

Mentre i giocatori sono ancora in attesa di una data d'uscita ufficiale per Thymesia, gli sviluppatori del souslike stuzzicano i fan pubblicando un nuovo filmato di gameplay.

Il breve video in questione è stato pubblicato dal team di sviluppo sui canali social ufficiali di Thymesia e permette di vedere in movimento il combat system del gioco, il quale ricorda molto da vicino quello di Bloodborne. L'agile protagonista dal costume simile a quello di un medico della peste non dispone infatti di uno scudo e deve quindi combattere alternando fulminei attacchi con le armi corpo a corpo e veloci schivate che gli consentono di evitare di subire danni. Il video gameplay mostra anche la possibilità di lanciare coltelli, così da colpire l'avversario anche a distanza per poi scattare verso di lui e continuare ad attaccarlo con le doppie lame. Purtroppo non sono stati mostrati nuovi nemici o boss e sembrerebbe che il video sia stato creato principalmente per mettere in mostra il combat system.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista entro la fine dell'anno solo su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sul titolo pubblicato da Team17, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Thymesia.