Ti chiami Kim Hunter? Electronic Arts ti regala una copia di FIFA 19!

Electronic Arts lancia una curiosa promozione legata a FIFA 19, valida solo nel Regno Unito: tutte le ragazze di nome Kim Hunter potranno recarsi in uno dei negozi aderenti all'iniziativa e ritirare gratis una copia del gioco.

Kim Hunter è già apparsa in FIFA 18 e detentrice del primato di prima atleta femminile a comparire in FIFA, la giovane atleta è presente anche in questa edizione come co-protagonista della modalità Il Viaggio: Campioni. Chiunque porti il nome della giocatrice e abiti nel Regno Unito potrà da oggi ritirare la propria copia gratuita di FIFA 19 semplicemente recandosi in uno dei 200 negozi aderenti e mostrando la propria carta d'identità... un bel regalo, non trovate?

L'offerta, come detto, non è valida in Italia (dove comunque dubitiamo ci sia qualcuno di nome Kim Hunter) e in altri paesi, ma esclusivamente in Inghilterra, dove sembra che diverse ragazze si siano già presentate per reclamare il proprio regalo.

Il simulatore di calcio EA Sports è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, PC, PS4 Pro, Xbox One e Nintendo Switch, su Everyeye.it trovate la guida di FIFA 19 con trucchi e consigli utili per imparare a padroneggiare tutti gli aspetti del gioco.