Ticket to Ride contro il tumore al seno: ecco l'esclusivo set di vagoni rosa

Days of Wonder, uno degli studi di Asmodee e casa editrice del fortunato gioco da tavolo Ticket to Ride, e Breast Cancer Research Foundation (BCRF) annunciano in anteprima mondiale la loro partnership, con un’operazione inedita nell’industria del gioco da tavolo.

Asmodee e BCRF annunciano l'uscita di un esclusivo set di vagoni a tema con il classico colore rosa associato da tempo alla causa del tumore al seno. Due euro per ogni confezione venduta di questa edizione speciale supporteranno la ricerca sul tumore al seno attraverso l’attività di BCRF. Questo nuovo set di vagoni può essere utilizzato in tutte le versioni di Ticket to Ride, grazie ai vagoni e alle stazioni nella nuova esclusiva colorazione pronti per essere usati sia in Ticket to Ride che in Ticket to Ride Europa.

Ticket to Ride: Play Pink è un progetto di raccolta fondi condotto in 18 paesi del mondo per supportare la ricerca sul tumore al seno dalla casa editrice Days of Wonder, parte di Asmodee. Questo set in edizione limitata è stato stampato in rosa, il colore ufficiale di BCRF, e contiene vagoni dalla forma speciale che lo rendono un must-have per i collezionisti così come per i nuovi giocatori.

L’intero sistema di produzione è stato adattato per supportare questa importante causa e sia Days of Wonder che Asmodee si impegnano ad un approccio no-profit con il gioco, il che significa che tutti i profitti saranno devoluti alla BCRF. Per ogni set di vagoni venduto, 2 € saranno donati a BCRF. Il prezzo al pubblico suggerito di 5 € copre solamente i costi di logistica e produzione, senza alcun introito per Asmodee o per il suo studio. 80.000 set di Ticket to Ride: Play Pink saranno disponibili per tutto ottobre, il mese internazionale della prevenzione al tumore al seno.

"Come player di riferimento nell’industria del gioco e dell’intrattenimento, crediamo che sia nostro dovere dare l’esempio e aiutare cause importanti come quella di Breast Cancer Research Foundation. Sappiamo come il gioco da tavolo può riunire le famiglie in momenti difficili, e speriamo che i giocatori di tutto il mondo supporteranno la ricerca sul tumore al seno giocando a Ticket to Ride con questo nuovo ed esclusivo set" dice Stéphane Carville, CEO di Asmodee.