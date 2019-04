Tidus e Yuna protagonisti del nuovo trailer di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, che sarà disponibile prossimamente su Nintendo Switch e Xbox One. Il trailer presenta nuovamente ai fan gli amati protagonisti del gioco, Tidus e Yuna, e anche il magico mondo di Spira.

In Final Fantasy X/X-2 HD Remaster i giocatori scopriranno due fantastiche avventure in cui Tidus e Yuna dovranno combattere insieme ai loro amici per sconfiggere degli avversari potentissimi e molto pericolosi che minacciano il loro mondo. Con delle trame emozionanti, un gameplay strategico e dozzine di ore di contenuti, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è l’opportunità perfetta per scoprire due dei titoli più amati della serie.

Inoltre, le copie fisiche di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster per Switch includeranno una copertina reversibile con una straordinaria immagine degli eroi del gioco. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sarà disponibile sia in formato fisico che digitale per Nintendo Switch ed esclusivamente in formato digitale per Xbox One dal 16 aprile 2019.