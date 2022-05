Tifa di Final Fantasy 7 Remake immortalata in una sconcissima statua da oltre 500 $

Le avvenenti protagoniste di Final Fantasy 7, in special modo nelle loro versioni Remake, si sono prestate a molteplici reinterpretazioni, ma dobbiamo dire che quella di Favor GK non l'avremmo mai immaginata.

Il sito specializzato nella vendita di riproduzioni in resina ha appena dato il via ai preordini di una nuova statua in scala 1/4 ritraente Tifa Lockheart mentre si esibisce nella Jack-O Pose davanti alla Buster Sword. L'eroina è immortalata in una posizione tanto scomoda quanto sconcia, difficile anche solo da immaginare. Qualcuno, tuttavia, ci è riuscito, ricavandone una statua in resina 36cm x 36cm x 41cm dal prezzo di 579,99 euro (in offerta preordine a 544,99 dollari). Come se la pelle al vento non fosse giù sufficiente, il sito vende anche delle versioni più spinte, come ad esempio quella con il corpo nudo di Tifa intercambiabile a "soli" 100 dollari in più. E no, di questa non ci sono foto in giro: la vostra curiosità dovrà saziarsi guardando solamente le immagini della statua base, allegate in calce a questa notizia.

Stando alla descrizione, verranno prodotte solamente 298 unità con spedizione a partire dal mese di marzo del 2023. Le spese di consegna verranno calcolate al momento della preparazione dell'ordine in base al paese di destinazione. Se volete saperne di più, dirigetevi sul sito di Favor GK.