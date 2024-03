I nuovi Tiger Electronics sono acquistabili su Amazon a prezzo scontato

Negli anni ’90 hanno spopolato e chi ha vissuto quegli anni non può non ricordarli: i famosissimi GIG Tiger circa due anni fa sono ritornati in commercio in quattro differenti modelli e oggi sono acquistabili su Amazon a prezzo scontato.

Tutti i videogiochi portatili Tiger acquistabili su Amazon

Negli originali di quell'epoca, così come nelle nuove riproposizioni, all'interno è disponibile un solo gioco. A renderli celebri sono stati i brand ai quali erano associati, come per esempio i principali titoli arcade di SEGA Hang On, Golden Axe e After Burner e vere e proprie pietre miliari della Disney come La Sirenetta, Cip e Ciop, Il Re Leone, La Bella e La Bestia e molti altri.

Promettevano di poter avere una sala giochi a portata di mano (e di tasca), in realtà i risultati erano tutt'altro che quelli promessi ma da bambini ci hanno fatto sognare e ci hanno accompagnato per tantissime ore di divertimento.

Oggi sono acquistabili su Amazon, alcuni ad un prezzo scontato, vediamo assieme i prezzi di tutte le versioni in vendita:

Per i nostalgici, vi ricordiamo che su Amazon sono in vendita anche le riproposizioni dei vecchi cabinati da sala giochi, quello dedicato a Street Fighter II è addirittura acquistabile a prezzo scontato a questo link.