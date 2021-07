TikTok: il colosso social entra nell'Osservatorio Italiano Esports

TikTok, la piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi, entra nell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore.

Grazie a questa collaborazione, l'azienda potrà accedere ai dati del Centro Studi sul mercato esportivo italiano e attivare relazioni con i principali stakeholder del settore. Con la sua partecipazione TikTok vuole avviare un dialogo con le aziende del settore, per supportarle nel cogliere le opportunità disponibili in piattaforma, dove l'esperienza di gioco prende vita in una narrazione inedita che vede i brand stessi e la community creare e condividere contenuti diversificati come meme, gaming tips, e ogni tipo di elemento narrativo tipico della cultura gaming.

Con questo nuovo ingresso di prestigio, l'OIES si conferma punto di riferimento per le aziende che vogliono avvicinarsi all'Esports e coglierne le opportunità. Il bacino dell'Osservatorio è l'ecosistema ideale per i brand per confrontarsi nella logica del networking e accedere a dati esclusivi.

"L'ingresso di TikTok segna un traguardo di estremo valore per l'OIES - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi fondatori dell'Osservatorio -. La fanbase degli Esports è il naturale incrocio con quella di TikTok. Sono due mondi complementari e siamo sicuri che l'azienda trarrà grandi benefici dai servizi dell'Osservatorio. Anche i membri del nostro network potranno trarre vantaggio dalla conoscenza e dall'expertise di una delle più importanti piattaforme social a livello mondiale. Questo risultato segna un ulteriore testimonianza di quanto l'OIES sia diventato il principale punto di riferimento per i brand che vogliono entrare nel mercato gaming".