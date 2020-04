TikTok ed esport: negli Stati Uniti arriva la partnership per la prima Tik Tok Cup

TikTok, il nuovo fenomeno social, ha stretto una partnership con la piattaforma esport dedicata ai circuiti competitivi scolastici, la Collegiate StarLeague, per creare un nuovo evento esport: la prima edizione della TikTok Cup.

Ricordiamo che gli Stati Uniti possono anche vantare la più famosa esponente del social al mondo: la giovanissima Charlie D'Amelio.

Circa 60.000 Dollari saranno messi in palio e assegnati in quattro diversi titoli tra cui Fortnite, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive e Rocket League.

A partire dal 9 maggio, il torneo andrà live e a quanto pare non si limiterà alla semplice competizione. Taggando i video più divertenti, creativi o commoventi con l'hashtag #TikTokCupContest, i ragazzi potranno partecipare per vincere premi in denaro e periferiche da gioco.

Il torneo verrà streammato sul canale ufficiale della piattaforma e ovviamente su TikTok.

TikTok si sta affermando come la nuova frontiera della comunicazione per i giovanissimi e, per quanto riguarda l'esport, la piattaforma sta crescendo in maniera imponente.

Il nuovo social è cresciuto velocemente in popolarità tra gli influencer e le organizzazioni professionistiche. Le più famose al mondo come i 100 Thieves, i FaZe Clan, i G2, i Method, il Team SoloMid e molte altre sono tutte già attive sulla piattaforma.

Anche da noi Tik Tok sta pian piano prendendo piede, per quanto concerne l'esport. Pro2Be ed ESL Italia, ad esempio, sono presenti sulla piattaforma.