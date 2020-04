TikToker si scaglia contro Ninja per le lamentele sulla mira assistita di Fortnite

Da tempo Ninja e altri streamer di Fortnite si stanno lamentando della presenza della mira assistita nel Battle Royale di Epic Games, atteggiamente che non è andato particolarmente a genio ad un TikToker che ha criticato duramente Tyler.

Secondo l'autore del video su TikTok (poi rimosso) Ninja non farebbe altro che lamentarsi continuamente e intasare la mail di supporto Epic con le sue segnalazioni, invitando i fan di Tyler Blevins a smettere di seguirlo sui social in quanto le sue dichiarazioni sulla mira assistita non corrisponderebbero a verità. Il filmato come detto è stato eliminato da TikTok e nel momento in cui scriviamo non sembra essere più reperibile in rete.

Per Ninja usare la mira assistita è come barare e da tempo il celebre streamer sta cercando di far rimuovere ad Epic Games questa opzione, in particolar modo su console dove sarebbe abusata da molti cheater per ottenere vittorie facili a discapito di giocatori maggiormente dotati. Secondo Tyler Fortnite è diventato noioso e per questo molti streamer e pro player starebbero abbandonando il gioco alla ricerca di altri passatempi. Siete d'accordo con questa affermazione?