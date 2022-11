TIM: problemi di accesso a XBOX, PSN ed Epic Store oggi 9 novembre 2022

Serata da dimenticare per i videogiocatori italiani che utilizzano TIM come operatore di linea fissa. Sono in tantissimi a lamentare problemi di accesso alle principali e più comuni piattaforme di gioco, da PC Game Pass al PlayStation Network.

L'operatore blu è al centro della bufera nella serata del 9 novembre 2022, per via di problemi non meglio identificati ai servizi di gioco. Come segnalato dagli utenti su DownDetector, l'elenco dei servizi inaccessibili è piuttosto lungo:

PlayStation Network

XBOX Live

Epic Games Store

EA

Origin

Steam

Ubisoft Connect

Inoltre, anche servizi come Twitch risultano inaccessibili, insieme a giochi come:

Clash of Clans

FIFA

Fortnite

Apex Legends

Rainbow Six Siege

Clash Royale

Call of Duty

Rocket League

GTA Online

Overwatch 2

Dead By Daylight

Brawl Stars

Minecraft

Infine, si parla anche di alcuni servizi che esulano dal mondo dei videogiochi, come TikTok e Prime Video. Naturalmente, continueremo ad aggiornare questa stessa notizia in caso di ulteriori sviluppi o di ripresa della piena operatività.



A proposito di situazioni poco piacevoli, avete sentito cosa è successo al lancio dell'ultimo capitolo della saga norrena di Kratos? A quanto pare, infatti, ci sarebbero stati alcuni problemi di consegna per God of War Ragnarok, in alcuni casi con confezioni del tutto svuotate o sostituite.



*AGGIORNAMENTI*

Ore 23:00 - Le problematiche sembrano persistere. Sui social, intanto, si scatenano gli hashtag #tim e #timdown, a ulteriore conferma dell'ampia diffusione del problema.



Ore 23:10 - I primi servizi iniziano gradualmente a riprendersi. Twitch funziona, ma anche l'app Xbox per Windows, seppur parzialmente e con qualche difficoltà nella sincronizzazione dei dati.