Tim Schafer annuncia l'action-adventure RAD per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Nel corso dell'ultimo Nindies Showcase organizzato da Nintendo per rinsaldare il proprio rapporto con le case di sviluppo indipendenti, quel simpaticone di Tim Schafer ha riguadagnato la scena mediatica per annunciare RAD, il nuovo progetto di Double Fine Productions che arriverà su Switch, PC, Xbox One e PS4 in estate.

Ambientato in una dimensione post-apocalittica invasa da mostri e creature mutanti d'ogni sorta, RAD ci calerà in un contesto di gioco dal ritmo incalzante.

All'utente spetterà infatti il compito di interpretare un singolare "angelo della vendetta" incaricato di riportare l'ordine nel Caos attraverso una serie di missioni da portare a compimento dando la caccia agli esseri che popolano le desolate lande e le macerie delle città di un pianeta sconvolto da una guerra nucleare.

Al progetto collaborerà Bandai Namco per consentire al team di Schafer di lanciare RAD entro questa estate. A fondo pagina trovate le prime immagini di gioco mostrateci dai ragazzi di Double Fine durante il Nindies Showcase della Grande N, grazie alle quali possiamo intuire gli sforzi profusi dagli sviluppatori californiani per coniugare con originalità gli avventure con visuale dall'alto e gli action-platform in salsa retrò. Sempre nel corso del Nindies Showcase è stata presentata la versione Nintendo Switch di Cuphead.