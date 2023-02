Tim Schafer entra nella Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Sciences

Nel corso della prossima edizione dei DICE Awards, il fondatore di Double Fine Productions Tim Schafer verrà premiato per il lavoro pioneristico svolto nell'industria dei videogiochi ed entrerà ufficialmente nella Hall of Fame della Academy of Interactive Arts & Sciences.

Il papà dell'incredibile follia di Psychonauts e di videogiochi altrettanto iconici come Grim Fandango, Broken Age e Brutal Legend sarà inserito nella prestigiosa Hall of Fame dell'AIAS nel corso della ventiseiesima edizione dei DICE Awards.

Nell'annunciare questo importante riconoscimento alla carriera di Tim Schafer, il presidente dell'AIAS Meggan Scavio spiega che "l'impatto creativo che Tim ha avuto e continua ad avere nell'industriadei videogiochi non può essere sottovalutato. Per oltre 30 anni, ha dato vita a giochi incredibilmente fantasiosi che hanno ispirato intere generazioni di sviluppatori e appassionati, grazie al suo umorismo e alla sua originalità. Siamo entusiasti e onorati di avere Tim nella nostra Hall of Fame".

Alle dichiarazionid Scavio fanno eco le parole di Greg Rice, boss di PlayStation Creators, con ulteriori elogi a Schafer e alla sua influenza nell'intera industria dell'intrattenimento digitale: "Tim è stato per decenni un faro di creatività e innovazione per tutti noi. Con Double Fine è riuscito a creare non solo un luogo che gli ha permesso di continuare a realizzare giochi incredibili, ma è riuscito a ispirare e supportare gli altri a fare lo stesso. È davvero un mito!".

L'ingresso nella Hall of Fame dell'AIAS va quindi ad aggiungersi agli altri prestigiosi riconoscimenti ottenuti negli anni da Tim Schafer, come il Lifetime Achievement Award ai GDC Awards, il BAFTA Fellowship e l'Andrew Yoon Legend Award del New York Video Game Critics Circle. Nel caso ve li foste persi, qui trovate tutti i giochi in Nomination ai DICE Awards che si terranno il 23 febbraio.