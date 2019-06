Tim Schafer: largo alla creatività con l'ingresso di Double Fine negli Xbox Game Studios

Intervenuto ai microfoni di Gamasutra a margine dell'E3 2019, il vulcanico fondatore di Double Fine, Tim Schafer, ha spiegato perchè ha ritenuto opportuno accettare la richiesta di Microsoft di entrare a far parte della sempre più numerosa famiglia degli Xbox Game Studios.

"La cosa grandiosa dell'acquisizione è che ci permette di concentrarci interamente sullo sviluppo dei nostri giochi, invece di preoccuparci di tanti altri aspetti", esorisce Schafer prima di approfondire l'argomento e dichiarare che "per quanto mi riguarda, mi concentrerò su Psychonauts 2 e Lee Petty si dedicherà a RAD, successivamente potremo pensare a nuovi videogiochi, siamo nel posto adatto per seguire delle strane nuove idee. Sono davvero eccitato dall'idea di poter approcciarmi a idee sperimentali".

Quanto alle dinamiche del "corteggiamento" di Microsoft a Double Fine, Schafer spiega che "penso che si stiano impegnando ad acquisire società in un modo nuovo, in cui non ti spingono a confluire all'interno di un'entità aziendale più ampia. Non si limitano all'assunzione, prendono un gruppo di dipendenti e li rendono dipendenti Microsoft. Vogliono che la nostra identità sia preservata, e con essa il nostro spirito, è questo che vogliono dell'ovile".

Nell'attesa di scoprire quali altre diavolerie digitali sapranno sfornare i ragazzi al seguito di Tim Schafer, ricordiamo a chi ci segue che i due progetti in sviluppo presso Double Fine, il roguelike RAD e Psychonauts 2, usciranno rispettivamente il 20 agosto e nel corso del 2020 su PC, PS4 e, ovviamente, Xbox One (e Nintendo Switch, nel caso di RAD).