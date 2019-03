Tim Sweeney di Epic festeggia i 250 milioni di utenti registrati a Fortnite

A margine del keynote della GDC 2019 di Epic, il boss del colosso videoludico del Nord Carolina, Tim Sweeney, ha annunciato l'avvenuto raggiungimento (e il superamento) dei 250 milioni di giocatori di Fortnite che hanno deciso di registrarsi con un account Epic Games.

Con toni entusiastici che ben rappresentano la felicità delle alte sfere dell'azienda statunitense per il successo internazionale raggiunto grazie a Fortnite, il fondatore della compagnia ha spiegato nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di Engadget che il suo iconico battle royale "è un vero gioco, è uno sparatutto, è in tutto il mondo! È anche il primo sparatutto con un'enorme popolazione femminile. Qualcuno ha stimato che le ragazze siano circa il 35% dell'intera community di Fortnite (perchè non è del 50%?), qualcosa di simile non ha mai avuto dei precedenti. Fortnite è così perchè sa riunire i giocatori in un'esperienza sociale".

Sempre nel corso del keynote della Game Developers Conference di San Francisco, Tim Sweeney ha inoltre aperto il nuovo fondo Epic MegaGrants da 100 milioni di dollari, una cifra che verrà stanziata nel corso del 2019 per finanziare i progetti indipendenti più interessanti della scena videoludica, cinematografica e dei programmatori di applicazioni educative.

A chi ci segue, ricordiamo infine che sono disponibili da oggi le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Battaglia Reale e che su queste pagine potete consultare le nostre Guide per completare ogni Sfida.