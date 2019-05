Tim Sweeney: Epic Games ama Microsoft. Alleanza in vista?

Il presidente di Epic Games, Tim Sweeney, è intervenuto sulle pagine di VentureBeat per lodare l'approccio adottato da Microsoft nel mantenere aperto l'ecosistema di sviluppo e favorire la concorrenza in ambito gaming su PC Windows e Xbox.

"Epic è davvero entusiasta di tutto ciò che sta facendo Microsoft e riteniamo che non potremmo essere più felici della strada che hanno preso su tutte le loro piattaforme", ha esordito il boss dell'azienda divenuta un colosso del settore grazie all'Unreal Engine e al successo di Fortnite.

Secondo Sweeney, infatti, "c'è HoloLens, che è ora una piattaforma aperta. C'è Windows, anch'essa una piattaforma completamente aperta. C'è il Game Pass, e Microsoft sta lanciando nuovi servizi di tutti i tipi attraverso il Windows Store. Credo sia un ecosistema davvero sano, a cui tutti possono partecipare".

In riferimento alle console, il massimo dirigente di Epic ritiene che siano "dispositivi di gioco collegati alla televisione, al contrario di piattaforme di calcolo generale e cose simili. E così è stata un'esperienza diversa ma anche le console, come Xbox, sono hardware sovvenzionati che recuperano denaro dalle vendite del software. Epic è completamente soddisfatta del fatto che i loro modelli economici siano così aperti. Se un gruppo di sviluppatori si riunisse e decidesse di creare una console, probabilmente faremmo qualcosa di simile. Finanziare l'hardware tramite il software è un piano completamente sensato. Epic ama Microsoft".

Decisamente meno concilianti sono invece le parole che lo stesso Sweeney ha speso nei confronti di Valve: il presidente di Epic Games ha infatti spiegato che è pronto a porre fine all'aggressiva strategia di esclusive dell'Epic Store qualora su Steam aumentassero i ricavi per sviluppatori e publisher. Nel frattempo, Epic pensa in grande e decide di acquisire il team Psyonix e Rocket League: che le dichiarazioni su Microsoft siano un preludio dell'arrivo dell'Epic Store su Xbox One?