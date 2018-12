Tim Sweeney risponde a chi ha bollato l'Epic Games Store come spyware

Un utente ha accusato Epic Games di aver creato, con il suo Store, un vero e proprio spyware, con l'unico obiettivo di raccogliere i dati degli utenti a loro insaputa per conto di Tencent (una delle società azioniste di Epic) e del governo cinese.

L'affermazione ha generato una lunghissima discussione su Reddit, alla quale si è sentito in dovere di partecipare anche Tim Sweeney in persona, fondatore e CEO di Epic Games. Sweeney ha risposto alle accuse nel miglior modo possibile, ovvero spiegando per bene come opera la sua compagnia: "Epic Games non condivide i dati degli utenti con Tencent e altre compagnie. Non li condividiamo, vendiamo o rendiamo accessibili per fini pubblicitari come fanno molte altre società. Sono il fondatore e azionista di controllo di Epic, non permetterei mai una cosa del genere. Quando nei termini e le condizioni del servizio viene menzionata la condivisione di dati con altre compagnie, ci riferiamo ad Epic Games Inc., che ha sede in USA. Questo perché se comprate un gioco in Europa, il venditore è rappresentato dalla nostra filiale europea, per questioni di tasse, ma i dati vengono registrati da Epic Games Inc. [che, appunto, si trova in USA]. Tencent non è una società madre di Epic. È una società indipendente e azionista di minoranza, come diverse altre. In ogni caso, non hanno alcun accesso ai dati dei nostri utenti".

Se anche voi siete preoccupati per i vostri dati, potete dormire sonni tranquilli. Stando a quanto riferito dal CEO, non vengono in alcun modo condivisi con altre società o governi, come qualcuno ha detto. Questa, in ogni caso, non è l'unica polemica che sta circondando l'Epic Games Store: molti hanno avuto da ridire sulla sua politica aggressiva sulle esclusive. Prima di lasciarvi, segnaliamo che fino al 10 gennaio è possibile ottenere Super Meat Boy in maniera totalmente gratuita.