Tim Sweeney è uno dei 200 uomini più ricchi del mondo grazie a Fortnite

Nel 2018 Fortnite ha incassato oltre tre miliardi di dollari permettendo a Epic Games di raggiungere un valore di 15 miliardi di dollari, inoltre Tim Sweeney, fondatore della compagnia, è stato inserito nella Top 200 Billionaires di Bloomberg.

Secondo quanto riportato da Bloomberg è ora il 192esimo uomo più ricco del pianeta, con un pastrimonio personale stimato in 7.16 miliardi di dollari, circa 100 milioni in più rispetto a quello di personalità come George Sores e Silvio Berlusconi e ben 600 milioni in più rispetto al patrimonio di George Lucas, papà di Guerre Stellari.

Il successo di Fortnite è inarrestabile, nel 2018 il gioco è diventato un vero e proprio fenomeno pop, conquistando anche sportivi, popstar e personaggi del mondo dello spettacolo, famosi i balletti di Fortnite usati come esultanze dagli atleti durante gli ultimi Mondiali di Calcio, noti i problemi causati dalla dipendenza dal gioco negli spogliatoi di NBA, NFL, MLB e NHL, ovvero le quattro principali leghe sportive professionistiche americane.

Il trend dovrebbe continuare anche neo 2019 secondo gli analisti, con Fortnite che potrebbe sbarcare anche al cinema (non dimentichiamo il cameo nel film Ralph Spacca Internet) e in TV (magari su Netflix) con Epic sempre più interessata a stringere partnership e accordi per trasformare il gioco in un Media Franchise a 360 gradi.