Timberline Studio presenta The Red Lantern per Nintendo Switch

Nel corso del Nindies Showcase che ci ha regalato l'annuncio della versione Nintendo Switch di Cuphead e la presentazione a sorpresa di RAD, gli autori dello studio Timberline hanno mostrato The Red Lantern a tutti gli appassionati di avventure rogue-lite intrise di elementi survival.

Ambientato nelle vaste distese innevate dell'Alaska, il nuovo progetto di Timberline offre all'utente l'opportunità di esplorare una delle ultime regioni selvagge della Terra interpretando un Musher intento ad allenarsi per la gara estrema Iditarod.

Alla guida di una fedele muta di cani, il nostro compito sarà quello di percorrere i chilometri della competizione su slittino e, quando le cose si metteranno male, cercare di ritrovare la strada di casa affidando la nostra vita digitale nelle mani (o meglio, nelle zampe) dei nostri instancabili compagni d'avventura.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, il titolo promette di regalarci un'esperienza ludica narrativamente profonda all'interno di un contesto survival in cui la gestione oculata delle risorse sarà determinante per raggiungere l'obiettivo finale. Vi lasciamo perciò al video di annuncio di The Red Lantern e attendiamo di conoscere dal team di Timberline Studio la data di lancio ufficiale del loro intrigante progetto per Nintendo Switch.