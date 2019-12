Time: Nintendo Switch e Xbox Adaptive Controller tra i migliori dispositivi del decennio

Al celebre magazine americano Time piacciono tantissimo le classifiche, e quest'anno non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione per tirare le fila dell'intero decennio che si sta avviando verso la conclusione. Tra le varie classifiche stilate figura anche The Best 10 Gadgets of the 2010s, nella quale trovano posto ben due dispositivi videoludici.

Scorrendo la lista, è possibile innanzitutto imbattersi in Nintendo Switch, l'ibrida della casa di Kyoto lanciata nel 2017. "In ambito gaming, nessuno può vantare i record di Nintendo, a partire dal Game Boy del 1989. Ma l'introduzione di Nintendo Switch nel 2017 - che potete usare sia in movimento che connessa alla TV - potrebbe rappresentare il più importante contributo della compagnia al mondo videoludico. Rispetto alla concorrenza, conquista facilmente la corona della miglior console della decade", riferisce Patrick Lucas Austin, giornalista che ha stilato la lista.

Subito dopo l'ibrida trova spazio l'Xbox Adaptive Controller, strumento altamente personalizzabile lanciato nel 2018, pensato per rendere il gaming accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. "L'Xbox Adaptive Controller, creato per i giocatori con mobilità limitata e altamente personalizzabile in base alle esigenze dell'utente, è forse il mio gadget preferito del decennio, e uno di quelli che spero venga imitato anche dalle altre principali compagne videoludiche".



Nintendo Switch e Xbox Adaptive Controller, come facilmente immaginabile, erano già stati inseriti tra i migliori dispositivi del 2017 e del 2018, rispettivamente. Nella lista dei migliori gadget del decennio 2010-2019 sono affiancati da Apple iPad (2010), Tesla Model S (2012), Raspberry Pi (2012), Google Chromecast (2013), DJI Phantom (2013), Amazon Echo (2014), Apple Watch (2015) ed Apple AirPods (2016).