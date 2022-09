Time Raiders, aperte le registrazioni Android per l'MMORPG delle tombe sotterranee

Dopo aver trattato il prossimo arrivo dell'MMORPG Ashfall, torniamo a fare riferimento a un altro gioco che verrà rilasciato in futuro per dispositivi mobili. Infatti, sono state aperte le registrazioni Android per Time Raiders.

Si fa riferimento anche in questo caso a un MMORPG, che vede però al centro l'esplorazione delle tombe sotterranee orientali. Ad aspettare i giocatori ci saranno tesori, mostri o altro? È già confermata la presenza di non morti e fantasmi. Potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata alle pagine legate al gioco sul Play Store di Google e sull'App Store di Apple.

Nel primo caso è possibile premere sul pulsante "Preregistrati", in modo da venire notificati quando il titolo sviluppato da Yoozoo verrà effettivamente rilasciato (attualmente si legge solamente "Disponibile a breve", anche se dall'App Store si apprende che il gioco è gratis, al netto della presenza di alcuni acquisti in-app, in quanto il titolo è già disponibile per iPhone e iPad).

Per il resto, a inizio settembre 2022 è stato pubblicato su YouTube un trailer di Time Raiders, che consente di farsi una prima idea in merito all'atmosfera del gioco. Potrebbe però interessarvi maggiormente dare un'occhiata a qualche video gameplay di Time Raiders, così da comprendere al meglio a quale tipo di esperienza si fa riferimento.