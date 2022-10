Time Raiders, disponibile su Android e iOS l'MMORPG gratis delle tombe sotterranee

È passato quasi un mese da quando abbiamo trattato su queste pagine l'apertura delle registrazioni di Time Raiders. Ebbene, ora l'MMORPG delle tombe sotterranee è stato rilasciato a livello ufficiale sia per Android che per iOS/iPadOS.

Il titolo si può infatti scaricare gratuitamente, al netto della presenza di acquisti in-app, sia dal Play Store di Google che dall'App Store di Apple. Tra tesori, mostri e altro, i giocatori hanno già iniziato a divertirsi con il gioco di Yoozoo (Singapore) Pte. Ltd, che al momento in cui scriviamo ha raccolto infatti oltre 500.000 download solamente sul Play Store.

Interessante dare un'occhiata a quanto espresso dagli utenti nel contesto del negozio digitale di Google. Le questioni più dibattute al momento in cui scriviamo sembrano essere l'assenza della lingua italiana (ma c'è l'inglese) e la presenza dell'autoplay, ma per il resto il titolo sembrerebbe risultare potenzialmente intrigante per alcuni appassionati del genere.

Al netto di questo, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata, se non avete ben presente il titolo a cui si fa riferimento, al trailer ufficiale di Time Raiders, nonché a un video gameplay di Time Raiders. Per il resto, era giusto informarvi in merito al fatto che la fase delle registrazioni è finita e che ora il gioco è disponibile gratuitamente su dispositivi mobili.