TimeSplitters 4 si farà? Uno scambio di Tweet riaccende le speranze

Nel 2019 si è parlato tanto di TimeSplitters 4, tanto che secondo molti insider il quarto capitolo della serie sarebbe uscito nel 2020. Così non è stato e dunque la domanda sorge spontanea: verrà mai pubblicato un nuovo TimeSplitters?

A chiederselo è un giocatore su Twitter che per fugare i suoi dubbi ha taggato sia THQ Nordic che Deep Silver. THQ Nordic a sua volta ha chiesto notizia a Deep Silver con quest'ultima che si è limitata a dichiarare che "non ci sono novità da annunciare al momento."

La risposta di THQ Nordic? Una GIF che potete vedere qui sotto e che sembra non chiudere del tutto la porta ad un possibile ritorno del franchise in futuro. Chissà che TimeSplitters 4 non sia davvero sulla via del ritorno, altre ipotesi sono remake o remaster di TimeSplitters o TimeSplitters 2, quest'ultimo probabilmente il più amato dai giocatori.

THQ Nordic non è nuova a operazioni di questo tipo, pensiamo ad esempio al remake di Gothic in fase di sviluppo oppure a Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, solamente per fare due esempi. Al momento in ogni caso tutto tace, non c'è nulla di certo riguardo un possibile ritorno di TimeSplitters sulle scene, certo è che si tratta di una IP molto amata e richiesta dai giocatori.