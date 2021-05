TimeSplitters, aspettando il nuovo capitolo: la storia dell'originale shooter in video!

Dopo anni di attesa e speranza da parte degli appassionati, la serie di TimeSplitter è pronta a tornare in azione con un nuovo capitolo completamente inedito.

Tra rumor, indiscrezioni e teaser sospetti, pochi giorni fa è infine giunta la conferma ufficiale: con la resurrezione di Free Radical Design, prende il via anche lo sviluppo di TimeSplitters 4. Il progetto è al momento ancora in una fase embrionale, con gli sviluppatori che daranno effettivamente il via alla produzione solamente nel corso dei prossimi mesi. Resta dunque ovviamente ignota in questa fase la possibile finestra di lancio dello sparatutto, che vedrà la luce anche grazie al contributo del publisher Deep Silver, che curerà la distribuzione di TimeSplitters 4.



In attesa di poter scoprire dettagli concreti sulla natura del titolo, il nostro Marco Mottura si è immerso in un piccolo viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta degli elementi che hanno resto la saga shooter di TimeSplitters un'IP amatissima dai giocatori nel corso degli Anni Duemila. Per presentare la storia di questo originale sparatutto del passato, non poteva mancare un video interamente dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale Youtube di Everyeye: buona visione!



Siete felici del ritorno di TimeSplitters?