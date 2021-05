TimeSplitters annunciato: Free Radical Design torna in vita, lo sviluppo inizierà a breve

Alla fine i rumor sul possibile ritorno di TimeSplitters si sono rivelati corretti: il publisher Deep Silver ha annunciato di aver rifondato lo studio Free Radical Design con l'obiettivo di lavorare sul prossimo episodio della serie, il cui sviluppo inizierà "nei prossimi mesi", come confermato dall'editore.

La "nuova" Free Radical Design include anche membri del team originale tra cui i fondatori dello studio Steve Ellis e David Doak, ora pronti ad accogliere una nuova sfida. Dopo aver creato alcuni dei giochi più amati dei primi anni 2000, tra cui la serie TimeSplitters, Free Radical Design torna in pista per plasmare il futuro della serie.

Al momento non ci sono molti dettagli, il publisher Deep Silver si è detto entusiasta di poter lavorare su questo brand e Steve Ellis, direttore di Free Radical Design, si è dimostrato estremamente grato al publisher europeo per l'opportunità di riportare in vita la serie.

Free Radical Design ha sede a Nottingham, attualmente lo studio è ancora in fase di formazione, nei prossimi mesi il team inizierà lo sviluppo di TimeSplitters, non è chiaro però in che direzione si muoverà la serie, Deep Silver potrebbe aver pensato ad un gioco del tutto nuovo o magari ad un remake del primo, o ancora ad un sequel vero e proprio di TimeSplitters 3. Tante le ipotesi, poche le certezze.