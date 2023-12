Il nuovo TimeSplitters doveva essere un battle royale gratis: nuovi dettagli

Alla fine dello scorso novembre Embracer Group ha chiuso Free Radical e di conseguenza i lavori sul nuovo TimeSplitters sono stati annullati. La serie non farà il suo ritorno nel prossimo futuro, ma intanto continuano ad emergere dettagli sul progetto cancellato e sulla sua natura.

Stando a quanto emerge da Free Radical Archive, un portale gestito dai fan di TimeSplitters e volte a raccogliere ogni informazione sul brand, inizialmente il nuovo gioco era stato concepito come un battle royale free-to-play: a rivelarlo al portare sarebbe stato uno sviluppatore rimasto anonimo nel corso di un'intervista. Stando all'autore, il reboot di TimeSplitters avrebbe avuto modalità in stile deathmatch, deathmatch a squadre e cattura la bandiera, oltre a far leva sulle microtransazioni per l'acquisto di nuovi personaggi e skin alternative.

Tuttavia, Free Radical non era convinta di questa direzione, ma venne comunque presa in considerazione in quanto preferibile per il publisher del gioco (inizialmente Deep Silver) e perché inizialmente non sembravano esserci alternative concrete, sebbene nessuno all'interno del team volesse davvero creare un battle royale.

Ad un certo punto dello sviluppo, però, Free Radical avrebbe deciso di abbandonare l'idea del battle royale per muoversi verso un progetto più tradizionale, single player e in linea con la trilogia originale di TimeSplitters: nei nuovi piani degli sviluppatori il gioco reboot sarebbe stato essenzialmente un remake di TimeSplitters 2 con elementi presi anche dal primo e dal terzo gioco. In aggiunta, anche la storia sarebbe stata differente, offrendo una versione alternativa degli eventi del secondo episodio.

Non sappiamo quanto di vero possa esserci nei dettagli raccontati dall'autore anonimo, in ogni caso difficilmente scopriremo la realtà dei fatti con il progetto ora cancellato dopo la chiusura di Free Radical. Tra le mani ci restano immagini del TimeSplitters cancellato, magrissima consolazione per tutti coloro che attendevano con impazienza il ritorno dell'apprezzata serie.