Che fine ha fatto TimeSplitters? Koch Media pensa al rilancio della serie su next-gen

Dopo aver discusso del futuro di Dead Island 2 con i giornalisti di GamesIndutry.biz, l'amministratore delegato di Koch Media, Klemens Kundratitz, è tornato a parlare di TimeSplitters e delle ambizioni nutrite dalla compagnia per il gran ritorno di questa ormai storica serie.

Riprendendo la notizia dell'assunzione di Steve Ellis da parte di THQ Nordic, e quindi del sempre più probabile ritorno di questa IP con l'impegno del suo co-creatore, il boss di Koch Media riferisce che "Ellis sta esplorando i modi migliori per riportare in vita la serie di TimeSplitters. Certo, siamo ben consapevoli del fatto che non stiamo sviluppando giochi mantenendo uno sguardo rivolto al passato, li stiamo realizzando pensando al pubblico futuro e quest'ultimo nutre aspettative completamente diverse da quelle che muovevano il mercato dei videogiochi anche solo 15 o 20 anni fa".

A detta di Kundratitz, quindi, qualsiasi strategia seguita dal team di sviluppo diretto da Steve Ellis correrà parallelamente alle intenzioni del publisher europeo di attualizzare le formule ludiche, narrative e contenutistiche dei precedenti capitoli di TimeSplitters, magari attraverso un reboot rispettoso della pesante eredità del passato ma capace di far affezionare una nuova generazione di utenti a questa serie sci-fi.

A ogni modo, anche nel migliore dei casi bisognerà attendere fino all'avvento della next-gen per poter assistere al rilancio di TimeSplitters su piattaforme come PC, PS5, Xbox Scarlett e, perchè no, Nintendo Switch e Google Stadia. Stando a un recente rumor circolato in rete, l'annuncio di TimeSplitters 4 avverrà nel 2020 in occasione della prossima edizione dell'E3 losangelino.