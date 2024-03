TimeSplitters Next: video mostra per la prima volta il gameplay del gioco cancellato

Il nuovo capitolo di TimeSplitters doveva essere un battle royale gratis ma, come ben saprete, il progetto è stato ormai cancellato a seguito della chiusura di Free Radical decisa da Embracer Group alla fine dello scorso anno.

Lo studio è stato chiuso a dicembre, appena due anni dopo essere stato ristabilito, come parte degli enormi tagli a livello aziendale all'interno di Embracer e dei suoi editori di proprietà. Il team stava appunto lavorando a un nuovo gioco della serie TimeSplitters, ferma al 2005 con l'uscita di TimeSplitters: Future Perfect.

Sebbene nessuna parte del gioco sia stata effettivamente mostrata, al di fuori di alcune immagini trapelate nelle scorse settimane, il capo artistico del progetto naufragato, Rob Steptoe, ha ora pubblicato cinque minuti di gameplay sul suo account LinkedIn. Il video, che sembra mostrare la sequenza di gioco da una prospettiva principalmente in terza persona simile a Fortnite, fa riferimento a "TimeSplitters Next", per quello che probabilmente non sarebbe stato il nome definitivo del gioco.

Free Radical Design fu fondata nel 1999 e da lì ha sviluppato le serie di TimeSplitters e Second Sight. In seguito alla deludente accoglienza di Haze e alla cancellazione del progetto Star Wars: Battlefront, lo studio fallì nel 2008. Plaion e la sua società madre Embracer hanno annunciato a maggio 2021 che Free Radical Design era stata ricostruita dai fondatori originali Steve Ellis e David Doak per riportare in vita l'IP di TimeSplitters.