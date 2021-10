Timothée Chalamet: la superstar di Dune era uno youtuber Xbox! Ecco i suoi video - Aggiornata

L'astro nascente del cinema hollywoodiano, la superstar di Dune Timothée Chalamet, è stato uno youtuber Xbox? L'ipotesi sta prendendo piede sui social sulla scorta delle attività svolte dai curatori di un fansite ripercorrendo la storia del proprio beniamino prima che raggiungesse la notorietà internazionale.

Le indagini condotte dal fansite hanno sono state citate (forse soltanto scherzosamente) anche da Chalamet alla presentazione della skin di Fortnite a tema Dune: in quell'occasione, l'intreprete di Paul Atreides nel kolossal cinematografico di Denis Villeneuve ha specificato che "hanno trovato un canale YouTube in cui dicono che ci sia io che disegno e modifico i controller Xbox 360".

Il canale YouTube in questione si chiama ModdedController360 e presenta, appunto, diverse presentazioni amatoriali di joypad Xbox 360 con modifiche e personalizzazioni per la scocca in plastica. Il giovane autore del canale non mostra mai il suo volto, ma l'attenta analisi delle scene rivela delle oggettive corrispondenze con lo stesso Chalamet nel timbro della voce, nella fisionomia e nei dettagli delle mani.

Tutti i filmati di ModdedController360 risalgono a circa 11 anni fa. Va comunque precisato che, al tempo, Timothée Chalamet aveva già intrapreso la carriera di attore, seppur con delle partecipazioni in progetti minori come dei cortometraggi e con fugaci apparizioni, per ruoli marginali o di semplice comparsa, in telefilm come Law & Order.

Nel tentativo di fare chiarezza, i giornalisti di VICE hanno persino interpellato un esperto di analisi audio per comparare la voce dello youtuber con quella dell'attore americano: i risultati dell'analisi non sono stati ancora resi noti. Nel frattempo, il canale YouTube segnalato dal fansite, ormai inattivo da 11 anni e con video dai commenti chiusi, sta ottenendo una visibilità di certo insperata per chi, come ModdedController360, poteva contare su poche migliaia di utenti iscritti. E questo, a prescindere dal comune appassionato di videogiochi o dalla superstar internazionale che potrebbe celarsi dietro a quel nickname.



Aggiornamento del 27 ottobre, ore 20:00 - I giornalisti di Vice hanno aggiornato l'articolo per riportare il frammento del video con le dichiarazioni di Chalamet in cui l'attore americano ammette di essere lo youtuber segnalato dai gestori di uno dei suoi fansite.