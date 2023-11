Timothée Chalamet visita gli studi di Kojima Productions: le foto fanno parlare il web

Com'è noto ai più, Hideo Kojima nutre da sempre una grande passione per il cinema e nel corso degli anni ha avuto occasione di incontrare numerosi personaggi dello spettacolo, come Keanu Reeves e Norman Reedus. Nei giorni scorsi, il creativo giapponese ha condiviso sui propri social degli scatti in compagnia di Timothée Chalamet.

Questo promettente attore, noto per aver preso parte a film come Chiamami col tuo nome, Piccole donne, Dune, Don't Look Up e Wonka, ha fatto visita agli studi di Kojima Productions e tanto è bastato per alimentare le più svariate ipotesi relativamente alle ragioni della sua visita.

Le fotografie con l'attore statunitense sono state condivise sui profili social di Kojima e secondo molti potrebbero essere un indizio sul prossimo Death Stranding 2, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe uscire nell'estate 2024.

Le speculazioni vedrebbero Chalamet come uno dei potenziali attori famosi che potrebbero comparire nel seguito di Death Stranding, ma per il momento si tratta soltanto di teorie senza alcuna conferma ufficiale.

Il post criptico dell'account ufficiale dei The Game Awards, che commenta con un emoji sotto il messaggio di Kojima, lascia inoltre sperare i fan che ci sia finalmente la possibilità di vedere qualcosa del gioco all'imminente cerimonia prevista per le premiazioni delle varie categorie, ma anche in questo caso non si tratta di niente di ufficiale o di certo.