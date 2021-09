TimTheTatMan passa a YouTube Gaming: il popolare streamer di Twitch firma con Google

Tim “TimTheTatMan” Betar, uno degli streamer più popolari di Twitch, ha siglato un accordo esclusivo con Google che lo ha portato su YouTube Gaming, l'unica piattaforma sulla quale trasmetterà d'ora in avanti. La notizia arriva a soli due giorni dall'annuncio di DrLupo, un altro streamer di successo che ha lasciato Twitch per YouTube.

La prima diretta di TimTheTatMan andrà in onda su YouTube Gaming domani 2 settembre: lo streamer lascia dietro di sé un canale Twitch da ben 7 milioni di seguaci, ma per sua fortuna non dovrà ripartire da zero, dal momento che possiede un canale YouTube con 3,8 milioni di follower. Nel corso di un'intervista concessa a Insider, Betar ha spiegato che questo cambiamento gli consentirà di trascorrere più tempo con la sua famiglia: "Quando ho cominciato, non avevo alcun impegno familiare e potevo trasmettere per ore. La verità è che adesso, avendo una moglie e un figlio, risulta davvero difficile per me trasmettere come facevo prima". Motivazioni molto simili sono state avanzate anche DrLupo, autore della medesima mossa.

Il valore monetario dell'accordo non è stato rivelato, ma sembra che YouTube Gaming stia investendo ingenti somme di denaro nel tentativo di ricucire lo svantaggio da Twitch, che al momento risulta essere di gran lunga la piattaforma più seguita del settore (per numero di ove visualizzate). Negli anni scorsi ha stipulato accordi analoghi anche con Jack “CouRage” Dunlop e Rachell “Valkyrae” Hofstetter.