Tin & Kuna: il platform ispirato a Super Mario arriva a fine anno su PC e console

Nel corso dell'evento digitale New Game+ Expo, gli autori di Black River e il publisher Aksys Games hanno mostrato un video gameplay di Tin & Kuna per confermare l'arrivo di questo frizzante platform su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch entro la fine di quest'anno.

La nuova fatica digitale ideata da questa software house brasiliana trae ispirazione da Super Mario Odyssey e dagli ultimi capitoli della saga 3D dell'idraulico baffuto della Grande N. Il nostro compito sarà quello di aiutare Kuna a compiere un lungo viaggio insieme a Tin per liberare la loro dimensione dalla minaccia rappresentata da uno spirito malvagio e dalla sua schiera di mostriciattoli.

Come possiamo intuire ammirando le scene di gameplay nel video a inizio articolo, la componente platform di Tin & Kuna punterà tutto sul tempismo nell'esecuzione dei salti con cui aggirare gli ostacoli. Non mancheranno poi dei frangenti puramente esplorativi, grazie ai diversi tesori disseminati nei livelli e agli oggetti collezionabili da reperire durante l'avventura.

L'uscita di Tin & Kuna è prevista entro e non oltre la fine del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Date un'occhiata al nuovo filmato di gioco e diteci che cosa ne pensate di questo progetto.