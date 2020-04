Tin Tin ritorna con un nuovo videogioco action adventure: i dettagli!

Direttamente dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, il team di Microids, estremamente attivo sul fronte della trasposizione videoludica di produzioni a fumetti afferenti al genere franco-belga, ha annunciato un nuovo progetto.

Dopo aver reso digitali i personaggi di Asterix e Obelix con produzioni quali Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal of Menhir e Asterix & Obelix XXL 2, il publisher si prepara a offrire ai videogiocatori un'avventura interamente dedicata al personaggio di Tin Tin! Come potete verificare in calce, l'annuncio è stato affidato all'account Twitter di Miccroids, che ha poi offerto ulteriori dettagli in merito tramite un comunicato stampa.

La produzione assumerà la forma di un action adventure e prenderà vita grazie ad una collaborazione con la Casa Editrice Moulinsart. L'obiettivo è quello di creare un titolo in grado di rivolgersi al grande pubblico, rendendo contemporaneamente giustizia all'icona del fumetto franco-belga frutto delle matite di Hergé. Oltre ovviamente al protagonista Tin Tin e al suo fidato compagno a quattro zampe Milù, nel titolo di Microids faranno la propria comparsa altri celebri personaggi della serie a fumetti, tra cui Capitan Haddock e il Professor Girasole.



Al momento, è stato confermato che il gioco tratto da Le avventure di Tin Tin approderà su PC e "console". Queste ultime, così come la finestra di lancio, non sono state specificate.