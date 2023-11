Tintin Reporter I Sigari del Faraone è uscito, ma i devs ammettono: manca ancora qualcosa

Contestualmente all'uscita di Tintin Reporter: I Sigari del Faraone (qui il trailer con cui è stato rivelato), avvenuta il 7 novembre 2023, gli sviluppatori di Pendulo Studios hanno pubblicato una nota sul proprio profilo Twitter/X, comunicando ai giocatori che il gioco non è ancora ottimizzato come avrebbero voluto.

"Nonostante i nostri migliori sforzi, coloro che giocheranno il gioco al lancio non potranno godersi l'esperienza nel modo in cui volevamo che fosse. Ci impegneremo a sistemare questa situazione in modo tempestivo: rilasceremo le patch necessarie nei prossimi giorni, mantenendo al contempo i nostri canali a vostra disposizione per qualsiasi problematica vogliate segnalarci direttamente", si legge nel post.

"Questo è il nostro progetto più ambizioso di sempre, ci stiamo mettendo il cuore. Abbiamo tutta l'intenzione di rendere il migliore omaggio al famoso reporter e di deliziare i giocatori, e non ci fermeremo finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie per il vostro supporto e la vostra pazienza."

Ciò che ha sorpreso larga parte della community è il tempismo di questo messaggio. Accanto a coloro che criticano l'uscita di un gioco non ottimizzato, c'è chi si domanda perché un'avvertenza di questo tipo non sia stata pubblicata prima della release, come di solito avviene in questi casi.

Gli sviluppatori al momento hanno promesso massimo supporto per risolvere la problematica quanto prima, pur non entrando nel merito della decisione di non ritardare l'uscita. Per uno sguardo al sistema di gioco, potete dare un'occhiata a questo video del gameplay di Tintin Reporter I Sigari del Faraone.