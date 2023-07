Tiny Thor: lo stupendo platform in Pixel Art arriva anche su Nintendo Switch

Il 2023 è ricco di giochi dimenticati ma da riscoprire su Nintendo Switch e ne arriveranno diversi altri nel corso delle prossime settimane e dei mesi che ci separano dal 2024. Questo è anche il caso di Tiny Thor, un simpatico e magnifico platform in Pixel Art ideato dai ragazzi di Asylum Square e pubblicato da Gameforge 4D GmbH.

Uscito nel giugno 2023, Tiny Thor racconta le gesta del piccolo Thor in un'avventura dallo stampo retro. Tale titolo, valutato positivamente dal pubblico, ha contribuito alla grande vastità del parco titoli di Steam con il suo approdo negli scorsi mesi. "Dovrai usare i poteri di Mjollnir e altre potenti abilità per compiere un incredibile viaggio nei regni di Asgard". Realizzato con un comparto grafico a 16 bit, Tiny Thor porterà il giocatore ad affrontare diverse imprese ardue vestendo i panni del Dio norreno che sconfiggerà i nemici che gli si pareranno di davanti innalzando al cielo il suo fidato martello.

Come comunicato dal team di sviluppo e dal pblisher, Tiny Thor uscirà su Nintendo Switch il 3 agosto di quest'anno. La notizia è giunta attraverso la pubblicazione di un breve ma avvincente teaser trailer che ufficializza la pubblicazione del gioco su Nintendo e-Shop. Siete pronti a giocare questa grande avventura? Tra i giochi Switch sul Nintendo eShop a meno di tre euro per divertirsi spendendo poco e non solo, la piattaforma digitale di Nintendo continua ad espandersi con numerosissime produzioni minori e no in arrivo.