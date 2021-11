Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago: da Borderlands 2 a gioco stand-alone gratis su EGS

I ragazzi di Gearbox sorprendono tutti gli appassionati della serie di Borderlands lanciando a sorpresa Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago, la versione stand-alone del DLC di Borderlands 2. Il titolo è disponibile da oggi su PC e console PlayStation e Xbox, gratis su Epic Store per un periodo di tempo limitato.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: un'Avventura Unica in Wonderlands viene riproposta come prequel dell'esperienza da vivere in Tiny Tina's Wonderlands, lo sparatutto spin-off della serie di Borderlands che sarà disponibile dal 25 marzo 2022.

In questa versione a se stante, l'epopea fantasy legata al personaggio di Tiny Tina immerge i fan in una scanzonata dimensione medievaleggiante piena di draghi da abbattere e di scheletri da fronteggiare interpretando i sei Cacciatori della Cripta di Borderlands 2, ciascuno con abilità uniche da evolvere e un'infinità di armi da acquisire.

Nel ruolo di Bunker Master, quella combinaguai di Tina ci guiderà in missione per aiutarci a sgominare i nemici sia in singolo che in cooperativa, dispensando consigli "esplosivi" nell'utilizzo delle abilità speciali delle armi da fuoco e degli equipaggiamenti.

La versione stand-alone di Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago è acquistabile su Microsoft Store e PS Stoire per Xbox One, Series X/S, PS4 e PlayStation 5 a 9,99 euro. Su PC, il titolo è riscattabile gratis su Epic Store da oggi, 9 novembre, fino a martedì 16 novembre. Una volta riscattato, il titolo sarà vostro per sempre.