Tiny Tina's Winderlands: il nuovo hotfix ha bilanciato i danni delle armi

L'8 aprile i ragazzi di Gearbox hanno aggiornato gli eventi di Tiny Tina's Wonderlands e hanno pubblicato il nuovo Hotfix 1.0.1.0e: scopriamo assieme tutte le novità introdotte nello sparatutto in prima persona!

Tanto per cominciare, ha preso il via un nuovo mini-evento destinato a rimanere attivo fino alle 9:00 del 14 aprile. Durante i giorni programmati, i nemici del bottino si mostreranno più spesso su Groviglio e Monte Gozzo. Nella Camera del Caos, invece, è stata aggiunta una nuova partita in evidenza che vanta il Parassita e Pigwort.

Oltre a una rinfrescata degli eventi, Tiny Tina's Wonderlands ha ricevuto anche l'Hotfix 1.0.1.0e, che ha bilanciato i danni delle armi, ha risolto vari problemi ed è intervenuta su alcuni sistemi di gioco. A seguire tutti i dettagli:

Danni da fucile Hyperius aumentati;

Danni da fucile Blackpowder aumentati aumentati;

Danni da fucile Feriore aumentati;

Danni da fucile d'assalto Skulldugger aumentati;

Danni da fucile d'assalto Dahlia diminuiti;

Le scale di accesso a Fulgibriglia non inghiottiranno più elementi;

La tappa intermedia durante la missione aggiuntiva "Burning Hunger" non sparirà più quando si torna verso il Groviglio;

L'incantesimo del Marshmallow Leggendario ora emette fuoco prima di essere creato per renderlo intrigante come previsto in origine;

La raffica dei Guardaspore ora riceve a dovere il potenziamento dei danni dagli anelli;

La raffica dei Guardaspore ora funziona a dovere con il "Fire Bolt" dei Domartiglio e il "One Slot One Kill" dei Sparamagie;

Kao Khan e il Heckdawer of the Hurricane ora mostra a dovere la grandezza esatta del caricatore sulla scheda;

Il pessimo comportamento di Punished Polly. Non dovrebbe più spingere i Tessifato verso la morte, a meno che non se lo meritino;

L'incantesimo Ice Spike è stato modificato per imprimere danni verso bersagli individuali per ogni lancio;

Re Q'urub Hullsunder nell'Abisso Sommerso ora si confronta con il giocatore da una distanza maggiore;

Evitiamo che i Tessifato si possano far chiudere in un angolo da una pianta malvagia in un angolo del Groviglio;

La sfida di cartellone Ron Rivote è stata spostata in una nuova location per ridurre la confusione durante la sfida "Walk the Stalk";

Aggiunta collisione in alcune aree del Groviglio.

Avete già visto il video confronto tra le versioni PlayStation 5 Xbox Series X di Tiny Tina's Wonderlands