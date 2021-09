Tiny Tina's Woderlands: nuovo teaser anticipa l'arrivo del gameplay trailer

Sono ormai trascorsi diversi mesi dal reveal trailer di Tiny Tina's Woderlands, il folle sparatutto in prima persona cooperativo ambientato nell'universo di Borderlands. Sembra però che i tempi siano maturi e che il team di sviluppo sia pronto a mostrare al pubblico anche qualche sequenza di gameplay.

Nel corso della serata tutti gli account social ufficiali del titolo Gearbox Software e quelli di 2K Games hanno condiviso un brevissimo teaser che lascia ben poco spazio all'immaginazione: molto presto assisteremo ad una presentazione del gameplay di Tiny Tina's Woderlands. Quando? Purtroppo la risposta a questa domanda non è ancora stata fornita dal publisher e bisognerà attendere un ulteriore annuncio circa data e ora dell'evento reveal. Non è però da escludere che il video gameplay dello shooter non verrà mostrato in un evento dedicato ma in quello organizzato da Sony. Vi ricordiamo infatti che proprio oggi è stato annunciato un nuovo PlayStation Showcase che si terrà il prossimo 9 settembre alle ore 22:00 e potrebbe trattarsi del palcoscenico perfetto per mostrare al pubblico il titolo.

In attesa di scoprire come e quando potremo assistere alla presentazione del gioco, vi ricordiamo che qualche settimana fa sono stati svelati i primi dettagli su gameplay, loot e personalizzazione di Tiny Tina's Woderlands.