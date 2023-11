Tiny Tina's Wonderlands 2 è già in sviluppo? Chiari indizi da un ex Gearbox

Lo scorso anno, le vendite oltre le aspettative di Tiny Tina's Wonderlands spinsero Embracer a riflettere sul futuro di questa proprietà intellettuale nata da una costola di Borderlands. Stando però a quanto suggerito da un ex collaboratore di Gearbox, sembra proprio che i lavori sul sequel siano già partiti.

Dalle colonne del suo profilo LinkedIn, l'ex Studio Technical Director di Lost Boys Interactive (Gearbox Software) Randel Reiss spiega infatti di aver lavorato attivamente allo sviluppo sia del primo che del non ancora annunciato sequel di Tiny Tina's Wonderlands.

Nel ripercorrere le sue esperienze professionali, l'esperto ex collaboratore di Gearbox con un passato presso EA e Sony afferma di aver supervisionato e contribuito allo sviluppo di videogiochi come Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Brothers in Arms, WWE 2K23, New World di Amazon, The Elder Scrolls Online e, appunto, Tiny Tina's Wonderlands 2. In merito al suo impegno sulla serie looter shooter di Tiny Tina, Reiss sostiene di aver contribuito alla realizzazione di questi due progetti tra maggio e luglio del 2022, basandosi sugli strumenti sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 4.

In attesa di un chiarimento da parte di Gearbox Software, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands, il folle spin-off di Borderlands.