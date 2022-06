Tiny Tina's Wonderlands: annunciata l'uscita su Steam, assieme a un nuovo DLC

Disponibile dallo scorso 25 marzo 2022, Tiny Tina's Wonderlands si prepara a varcare nuovi confini in ambito PC. Uscita inizialmente come esclusiva Epic Games Store, l'opera firmata Gearbox Software e prodotta da 2K sarà disponibile anche su Steam tra pochissimo.

La folle avventura incentrata su Tiny Tina arriverà sulla piattaforma digitale di Valve il 23 giugno 2022, dove sarà pronta per l'acquisto a partire dalle ore 19:00 italiane e proposta ad un prezzo scontato sia in standard che in versione speciale Caotici Veri comprensiva di Season Pass, fino al successivo 7 luglio 2022. In aggiunta, chiunque effettuerà l'acquisto nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 7 luglio riceverà in omaggio il DLC Corazza Dorata degli Eroi, mentre è confermato il crossplay tra tutte le piattaforme, non solo con PlayStation e Xbox ma anche su PC con l'Epic Games Store.

E non è ancora finita: sempre il 23 giugno è previsto l'arrivo del DLC inedito Molten Mirrors, compreso all'interno del Season Pass, che farà scontrare i giocatori con il temibile Fyodor, il guardiano delle anime che dà ordini al suo esercito dall'alto della sua fortezza nascosta tra le montagne. Se ancora non lo avete giocato, la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands illustra tutte le caratteristiche del titolo Gearbox, spingendovi magari a dargli una chance su Steam.

E tra le numerose sorprese presenti nel gioco, avete trovato il divertente easter egg di Tiny Tina's Wonderlands basato su The Witcher, dove il protagonista Geralt di Rivia viene preso in giro?