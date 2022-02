Tiny Tina's Wonderlands sta per arrivare: lo spin-off di Borderlands è in fase Gold

Tutto pronto per il ritorno di Tiny Tina. Randy Pitchford, CEO di Gearbox, conferma ufficialmente che Tiny Tina's Wonderlands è entrato in fase Gold: ciò significa che lo spin-off di Borderlands uscirà regolarmente il prossimo 25 marzo 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Nel commentare la fase Gold del gioco, su Twitter Pitchford specifica che si tratta di "un momento molto emozionante per tutti noi a Gearbox che abbiamo messo così tanto amore in questo gioco solo per voi. Attendo con impazienza il giorno del lancio". Tiny Tina's Wonderlands sarà un seguito diretto di Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, espansione di Borderlands 2 pubblicata nel 2013, e sarà ambientato in un contesto molto più fantasy rispetto alla serie principale. Offrirà inoltre elementi RPG molto più marcati all'interno delle meccaniche di gioco.

Nel corso degli scorsi mesi gli sviluppatori hanno diffuso diversi dettagli e video della loro nuova opera, come ad esempio il trailer delle classi Oltretomba e Guardaspore di Tiny Tina's Wonderlands, che arricchiscono ancora di più lo stratificato sistema Multiclasse pensato per il gioco. Per coloro che lo prenderanno sulle console di vecchia generazione in attesa di passare alla next-gen, ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands avrà l'upgrade PS5 e Xbox Series X a pagamento, come confermato ufficialmente negli scorsi mesi dal publisher 2K.