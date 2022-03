Tiny Tina's Wonderlands è in arrivo: vediamo le edizioni in preordine su Amazon

Tiny Tina's Wonderlands è il nuovo gioco di ruolo sparatutto in prima persona in arrivo il 25 marzo, sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K Games, è uno spin-off della serie Borderlands ed il successore di Borderlands 2: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep.

Il titolo è in preordine su Amazon in due differenti edizioni, Standard Edition e Limited Edition, per entrambe è possibile ottenere un bonus preordine, che include il pacchetto "Corazza dorata degli eroi", due temi di armature dorate che possono essere applicati a qualsiasi armatura.

L'edizione Standard del gioco è in preordine a 71 euro per PS4 e Xbox One o 76 euro per PS5 e Xbox Series X, include il pacchetto “Signore dei Draghi” che contiene i seguenti oggetti estetici esclusivi: arma leggendaria The Apex, incantesimo leggendario Skullantir, preset corazza Tenuta da tiranno, pacchetto personalizzazione viso Mano della morte, set stendardo Imperatore della morte, quarzio per statua giocatore, bonus fortuna fugace (aumento temporaneo delle statistiche). Di seguito i link ai preordini:

L'edizione Limited include tutti i bonus dell'edizione Standard ed i bonus preorder, incluso il Season Pass, che comprende quattro contenuti aggiuntivi ed i contenuti bonus estetici, in preordine a 91 Euro per tutte le console:

Come sempre vi ricordiamo che se il prezzo dal giorno dell'ordine a quello di uscita dovesse diminuire, Amazon applicherà in automatico il prezzo più basso in automatico.