Tiny Tina's Wonderlands: primo codice SHiFT per ottenere una chiave scheletrica gratis

Oggi è ufficialmente arrivato sugli scaffali di tutti i negozi Tiny Tina's Wonderlands, il folle sparatutto Gearbox Software ambientato in una partita del gioco di ruolo del folle personaggio di Borderlands. Per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha pubblicato il primo codice che permette di ottenere una Chiave Scheletrica.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale dello spin-off di Borderlands:

JBRTT-BZH6F-CC3W5-3TTTB-XB9HH

Si tratta di un Codice SHiFT il cui funzionamento è pressoché identico a quello delle Chiavi d'Oro di Borderlands 3. Proprio come i codici dell'altro looter shooter, la sua validità è limitata nel tempo e sarà possibile per i giocatori riscattarlo entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo giovedì 31 marzo 2022. Vi ricordiamo che se sul vostro account SHiFT sono state collegate più piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store), avete come al solito l'opportunità di aggiungere la Chiave Scheletrica gratis a ciascun account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa tra quelle elencate. Per chi non lo sapesse, inoltre, i codici non possono essere riscattati solo sul portale SHiFT ma anche all'interno del gioco tramite l'apposita voce dei menu.

Una volta riscattato il codice e aggiunta la Chiave Scheletrica all'inventario, i giocatori possono recarsi nella città che funge da hub nel gioco e interagire con l'enorme forziere dorato nella piazza principale: in questo modo si consumerà una Chiave Scheletrica e si potrà ottenere del loot raro del livello del giocatore. A tal proposito, vi sconsigliamo di usare la chiave se siete ancora alle prime armi col gioco.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands?