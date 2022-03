Tiny Tina's Wonderlands: come sarà l'endgame? Lo svela il video sulla Camera del Caos

Se l'ultimo video gameplay di 20 minuti di Tiny Tina's Wonderlands ci ha aiutati a orientarci tra i contenuti della campagna principale, il nuovo filmato confezionato da Gearbox ci porta all'interno della Camera del Caos per svelare, finalmente, l'esperienza endgame dello sparatutto spin-off di Borderlands.

La Camera del Caos viene descritta dai ragazzi di Gearbox come un laboratorio di ricerca sulle forze arcane che governano il folle microcosmo fantasy sognato da Tiny Tina. Varcandone la soglia, i Cacciatori della Cripta verranno proiettati all'interno di un dungeon randomizzato con tantissime stanze dalle varibili uniche, piene di nemici, trappole e altre 'spiacevolezze bombarole' ideate dalla signora indiscussa delle Wonderlands.

Il coraggio dimostrato dagli utenti che sapranno superare le prove della Camera del Caos verrà ricompensato con bottino di livello raro ed equipaggiamenti 'grandiosi'. Nella sua forma iniziale, ogni dungeon della Camera del Caos dovrebbe richiedere all'incirca 20-30 minuti per essere completato, ma una volta sconfitti i mini-boss di ciascun ciclo sarà possibile aprire nuovi varchi per accedere a sfide di livello avanzato in un ciclo che Gearbox ritiene essere infinito. Il Lead Game Designer Kent Rochefort spiega che la Camera del Caos saprà generare oltre 60 layout diversi di livelli, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori varianti tra tipologie di nemici, ostacoli ambientali (qualcuno ha detto barili esplosivi?), trappole e boss.

La scoppiettante odissea confezionata da Gearbox per tutti i fan di Borderlands partirà ufficialmente il 25 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate le nostre analisi tratte dall'ultima prova di Tiny Tina's Wonderlands prima della recensione.