Tiny Tina's Wonderlands: un cosplay di Tina per celebrare il debutto vicino dello spinoff

Sono passati oltre due anni dall'uscita di Borderlands 3. Il terzo capitolo della saga di Gearbox Software per ora è l'ultimo del progetto, ma lo studio non si è fermato e ha deciso di concentrarsi su un altro aspetto di questo mondo, le avventure della pericolosa Tiny Tina.

Tiny Tina è comparsa in diversi videogiochi di Borderlands come NPC, ma senza ruoli di grande rilievo, finché non fu pubblicato il DLC Assalto alla Rocca del Drago per Borderlands 2. La tredicenne esplosiva lì fece da narratrice, diventando quindi una protagonista fondamentale di quella fase di storia. Da qualche anno è in sviluppo Tiny Tina's Wonderland, spin-off di Borderlands dove stavolta Tiny Tina sarà la protagonista indiscussa.

L'uscita del videogioco è programmata per il 25 marzo 2022, andando quindi a piazzarsi nella fase finale del redditizio primo trimestre di quest'anno. Manca poco per la pubblicazione e per questo è meglio celebrare con un cosplay di Tiny Tina, realizzato da Zombiewafffles come lo vedete in basso. Con il suo aspetto molto fantasy e un dado a 20 facce tra le mani, si sottolinea l'aspetto RPG del gameplay con Tiny Tina come gamemaster. Pronti a lanciarvi in questo nuovo frammento del mondo di Borderlands?