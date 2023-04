Tiny Tina's Wonderlands: l'enorme mod Redux si aggiorna ed è gratis su PC

Mentre Gearbox lavora al futuro dell'IP di Borderlands, gli sviluppatori indipendenti che hanno dato forma all'enorme mod Redux di Tiny Tina Wonderlands si premurano di aggiornare questa espansione fan made che porta in dote un'infinità di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni per lo sparatutto ruolistico.

Realizzata dagli stessi programmatori indipendenti che hanno dato forma alla mod Redux di Borderlands 3, la nuova total conversion gratuita di Tiny Tina Wonderlands stravolge l'esperienza di gioco offerta agli appassionati di questo frizzante spin-off per introdurre un ventaglio estremamente ampio di modifiche.

Wonderlands Redux porta in dote tantissime varianti inedite di armi ed equipaggiamenti, l'arsenale di livello Perlescente, dei rami aggiuntivi per gli alberi di abilità, nuove opzioni di personalizzazione delle Classi e funzionalità come il doppio salto o lo scatto.

Nello sterminato changelog dell'espansione fan made Redux trovano spazio anche le sfide Legacy Hunts, con battaglie endgame che offrono ai giocatori l'opportunità di ottenere bottino unico e tanti punti esperienza. Gli sviluppatori della mod si sono poi premurati di lavorare sulla 'qualità di vita' dei giocatori di Tiny Tina's Wonderlands, ad esempio rimodulando il sistema di progressione delle abilità e intervenendo nella gestione del looting, dagli equipaggiamenti 'droppati' dai nemici in base al proprio livello agli aspetti legati al bilanciamento.

Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente la total conversion Tiny Tina's Wonderlands Redux sul sito di NexusMods: trovate il link in calce alla notizia, con tutte le indicazioni per effettuarne correttamente l'installazione su PC. Già che ci siamo, vi riproponiamo la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands, il folle spin-off di Borderlands.