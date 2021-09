Tiny Tina's Wonderlands sarà esclusiva Epic, svelate edizioni e bonus preorder

Al PlayStation Showcase di ieri sera è stato mostrato un nuovo trailer di Tiny Tina's Wonderlands con tanto di data d'uscita ufficiale. A poche ore dal debutto del filmato, Gearbox ha aggiornato il portale ufficiale con tutti i dettagli riguardanti i bonus preorder e le varie edizioni dello sparatutto coop.

Oltre a confermare l'arrivo del gioco in esclusiva Epic Games Store per quello che riguarda il PC, il team di sviluppo ha annunciato che chiunque prenoterà il gioco riceverà gratuitamente il Pacchetto Corazza dorata degli eroi, al cui interno vi sono due skin per le corazze che possono essere applicate a qualsiasi armatura.

Queste sono invece le varie edizioni del gioco, tra le quali ve n'è una esclusivamente dedicata alle console di ultima generazione:

Tiny Tina's Wonderlands: edizione Next-level:

Gioco completo ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Pacchetto Signore dei draghi

Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri:

Gioco completo (chi lo acquista su PlayStation 5 e Xbox Series X|S riceverà anche l'upgrade next-gen)

Pacchetto Signore dei draghi

Season Pass (comprende il pacchetto Stallone da culo e molto altro, seguono dettagli)

Di seguito trovate invece l'elenco completo dei contenuti presenti nei pacchetti bonus e nel pass:

Season Pass

Il pacchetto Stallone da culo

Quattro diverse espansioni contenenti boss e sfide (in arrivo solo in un secondo momento)

Pacchetto Stallone da Culo

Preset corazza Guardia adamantina

Pacchetto trucco Brillantini di cristallo

Set stendardo Trono adamantino

Diamante per statua dell'eroe

Pacchetto Signore dei draghi

Un'arma leggendaria, The Apex

Un incantesimo leggendario, Skullantir

Preset corazza Tenuta da tiranno

Preset viso Volto da cattivo

Pacchetto trucco Testa della morte

Set stendardo Imperatore della morte

Quarzio per statua dell'eroe

Esiste anche una Collector's Edition del gioco intitolata "Baule del tesoro di Tiny Tina's Wonderlands", la quale consiste in una corposa serie di gadget e non include il gioco. Purtroppo, però, non sembra che al momento sia previsto il suo arrivo in territorio italiano.