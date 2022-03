Tiny Tina's Wonderlands: un esilarante easter egg prende in giro Geralt di The Witcher

Uno dei tratti distintivi di Tiny Tina's Wonderlands è la sua marcata vena ironica, che permea l'intera avventura ideata da Gearbox Software. Scherzi, battute e doppi sensi sono all'ordine del giorno nello spin-off di Borderlands, e non mancano nemmeno alcuni divertenti parodie di illustri opere videoludiche.

Trattandosi di un contenuto altamente spoiler, se ancora non avete il gioco e non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre con la lettura. Tiny Tina's Wonderlands intrattiene i giocatori non solo con una corposa avventura principale, ma anche con diverse missioni secondarie: una di tali side quests fa esplicito riferimento a The Witcher, l'iconica serie di romanzi fantasy scritti da Andrzej Sapkowski e trasportata con grandissimo successo da CD Projekt RED in ambito videoludico.

La missione è tutta un programma già dal nome: The Ditcher, disponibile una volta completata l'ottava missione principale del gioco. Al centro dell'incarico c'è un personaggio che per look e vestiario richiama alla mente il celebre Geralt di Rivia, solo che qui il suo nome è una vera e propria presa in giro allo Strigo che tutti amiamo: Gerritt di Trivia, descritto come un "cacciatore di mostri, sterminatore di demoni e baciatore di streghe". Gerritt è l'esatto opposto di Geralt: pomposo, saccente e pieno di sé, enfatizzando al massimo i classici stereotipi degli eroi fantasy. E protagonista di una delle attività secondarie più divertenti del gioco.

Per ampliare le vostre conoscenze non perdetevi la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands, dove analizziamo nel dettaglio tutte le caratteristiche dell'opera. Ricordiamo infine che Tiny Tina's Wonderlands supporta il crossplay già dal lancio, anche su PS5.