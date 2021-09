Tiny Tina's Wonderlands: il folle gameplay protagonista del PlayStation Showcase

In coincidenza del PlayStation Showcase, i ragazzi di Gearbox Software hanno fatto la felicità degli appassionati di Borderlands mostrando le primissime scene di gameplay di Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off "incantato" del looter shooter targato 2K.

Descritto dalla software house diretta da Randy Pitchford come un'esperienza a se stante ambientata nella dimensione sparatutto di Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands riprende le atmosfere dell'espansione del secondo capitolo "Assalto alla Rocca del Drago" per ampliarne con una pletora di innovazioni, sorprese e folli avventure da vivere in compagnia dei personaggi più iconici e rappresentativi di Pandora.

Il gameplay trailer confezionato da Gearbox ci immerge nelle atmosfere di questo spin-off per darci un piccolo ma importante assaggio della campagna narrativa, con supporto per la cooperativa a quattro giocatori. Immancabile è poi il riferimento alle infinite varianti di armi da strappare dalle mani dei nemici e ai tantissimi contenuti che andranno a caratterizzare la fase endgame.

Il video del PlayStation Showcase fissa anche la data di lancio del prossimo FPS a tinte ruolistiche di Gearbox: Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile dal 25 marzo 2022 su PS4, PlayStation 5 e in multipiattaforma su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.