Tiny Tina's Wonderlands: ecco il folle story trailer dei TGA 2021

Come anticipato da Gearbox sui canali social ufficiali, nel corso dei The Game Awards 2021 è tornato a mostrarsi al pubblico anche Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off di Borderlands.

Il filmato che abbiamo potuto osservare nel corso dell'evento organizzato e presentato da Geoff Keighley ci permette di conoscere quelli che saranno i principali personaggi della folle avventura che alternerà fasi da sparatutto in prima persona ad altre d'esplorazione con visuale a volo d'uccello. Nel corso del filmato vengono inoltre mostrate svariate sequenze di gameplay che consentono di scoprire come funzionerà il gioco, nel quale il protagonista potrà non solo fare uso di armi da fuoco ma anche di speciali incantesimi che varieranno in base alla classe selezionata.

Le immagini finali del trailer ci ricordano poi che il titolo raggiungerà gli scaffali dei negozi di tutto il mondo a partire dal prossimo 25 marzo 2022 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi all'esplosivo trailer del gioco dei The Game Awards 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un approfondimento sulle classi e sull'esplorazione di Tiny Tina's Wonderlands.