Tiny Tina's Wonderlands, giocatore trova l'arma più rara: una possibilità su 85 miliardi!

Proprio come nella serie principale di Borderlands, anche in Tiny Tina's Wonderlands il loot riveste un ruolo importante all'interno del gameplay. Armi ed equipaggiamenti chiave godono di un diverso grado di rarità, con gli oggetti più difficili da trovare che spesso si dimostrano anche i migliori da utilizzare in battaglia.

Ci sono armi talmente rare che la possibilità di trovarle è veramente un'impresa titanica. Eppure ciò che è accaduto ad un giocatore sembra andare oltre qualunque concetto di pura fortuna. Nel corso di una partita con l'opera targata Gearbox Software, lo streamer Moxsy ha infatti trovato l'Ascended Warlock’s Amalgam of Glorious Purpose, un'arma che, a quanto pare, ha una probabilità di ottenimento di uno su 85 miliardi.

Come se non bastasse, all'utente è capitata anche con tutte le statistiche perfette, con modificatori ai danni dal valore massimo possibile. La stessa reazione di Moxsy è piuttosto indicativa dell'irripetibile colpo di fortuna che gli è capitato, dato che tale arma è considerata l'oggetto più raro di Tiny Tina's Wonderlands, con una possibilità di drop pari a 0.00000000117%.

Su Youtube ci sono video che spiegano nel dettaglio questi calcoli di probabilità, ma l'ipotesi è che questo tipo di Amalgam (oggetti molto rari di loro all'interno del gioco) abbia una possibilità di comparire un pelo più semplice rispetto a quanto ipotizzato, di circa una su 26 miliardi, dovuta a variabili dalle funzioni poco chiare presenti nel gioco. La situazione tuttavia è tale che, contattata da Kotaku sulla questione, nemmeno Gearbox stessa è stata in grado di rivelare le esatte probabilità di trovare l'arma capitata a Moxsy. Incredibile ma vero.

Ricordiamo nel frattempo che Tiny Tina's Wonderlands è ora disponibile anche su Steam. Se ancora non lo avete mai giocato, la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands vi spiega perché merita quantomeno una chance.